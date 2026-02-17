Maltempo Sicilia: il vento forte sferza Palermitano e Siracusano, incidenti e danni

Danni e disagi per il forte vento che sta investendo Palermo e l’intera provincia. Un albero è caduto lungo via Ugo la Malfa, altri rami sono caduti lungo tutta la strada, così come in via Dante. Il forte vento ha divelto i supporti di cartelloni pubblicitari nell’ultimo tratto di viale Regione siciliana. Nella zona commerciale sono stati divelti i tetti di alcuni capannoni. In più punti della città il vento ha trasportato via i cassonetti della differenziata dei condomini, in qualche caso ribaltandoli e spargendo i rifiuti per strada.

Il forte vento che interessa la provincia di Siracusa dalla scorsa notte ha causato il ribaltamento di un veicolo dotato di “vela pubblicitaria” lungo la strada statale 114 Siracusa-Catania, nel tratto tra gli svincoli di Sortino e Melilli, in direzione del capoluogo. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato provocato da una raffica improvvisa che ha fatto perdere stabilità al mezzo, particolarmente vulnerabile a causa della struttura pubblicitaria montata sul cassone. Non sono stati registrati feriti.

Il traffico ha subito rallentamenti per consentire la rimozione del veicolo e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le raffiche, intense e persistenti sin dalle prime ore della notte, hanno provocato danni a cartelloni pubblicitari e strutture leggere, mentre in diversi Comuni si segnalano alberi pericolanti e rami spezzati.

