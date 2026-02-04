Maltempo Spagna, grosso masso si stacca dalla montagna e distrugge una casa a Ubrique: un ferito | VIDEO

Maltempo Spagna, l’episodio si è verificato mentre la tempesta Leonardo scarica forti piogge sul Paese, con la provincia di Cadice tra le zone più colpite

Maltempo Spagna, grande caduta di massi a Ubrique (Cadice)

Una persona è rimasta ferita con traumi multipli dopo il crollo completo di una casa a causa di una frana di grandi dimensioni in Avenida Manuel de Falla, nella città di Ubrique, nella provincia di Cadice, in Spagna. Il Servizio di Emergenza 112 Andalucía e il Consorzio Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cadice (CBPC) hanno riferito che l’incidente è avvenuto intorno alle 13:00 in una casa situata ai piedi di una montagna, all’angolo di questa strada della città. Secondo il Consorzio Provinciale dei Vigili del Fuoco, il grande masso è caduto anche su un veicolo, causando danni significativi, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo. Secondo il servizio di emergenza 112, sul posto sono intervenuti personale medico d’urgenza, agenti della Guardia Civil e Vigili del Fuoco con cinque persone e tre veicoli.

Il Ministro della Presidenza, Antonio Sanz, ha dichiarato in una conferenza stampa, che la persona ferita “non è in pericolo di vita“.

L’episodio si è verificato mentre la tempesta Leonardo scarica forti piogge sulla Spagna, con la provincia di Cadice tra le zone più colpite dai suoi effetti.

Spagna, l'acqua fuoriesce dalle prese elettriche di una casa a causa delle forti piogge a Ubrique

