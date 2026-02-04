Maltempo Spagna, grosso masso si stacca dalla montagna e distrugge una casa a Ubrique: un ferito | VIDEO

Una persona è rimasta ferita con traumi multipli dopo il crollo completo di una casa a causa di una frana di grandi dimensioni in Avenida Manuel de Falla, nella città di Ubrique, nella provincia di Cadice, in Spagna. Il Servizio di Emergenza 112 Andalucía e il Consorzio Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cadice (CBPC) hanno riferito che l’incidente è avvenuto intorno alle 13:00 in una casa situata ai piedi di una montagna, all’angolo di questa strada della città. Secondo il Consorzio Provinciale dei Vigili del Fuoco, il grande masso è caduto anche su un veicolo, causando danni significativi, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo. Secondo il servizio di emergenza 112, sul posto sono intervenuti personale medico d’urgenza, agenti della Guardia Civil e Vigili del Fuoco con cinque persone e tre veicoli.

Il Ministro della Presidenza, Antonio Sanz, ha dichiarato in una conferenza stampa, che la persona ferita “non è in pericolo di vita“.

L’episodio si è verificato mentre la tempesta Leonardo scarica forti piogge sulla Spagna, con la provincia di Cadice tra le zone più colpite dai suoi effetti.