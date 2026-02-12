Maltempo Spagna, la tempesta Nils colpisce le Baleari: raffiche fino a 162km/h

La tempesta Nils sta provocando grandi danni e disagi in Spagna, colpendo con forza in queste ore anche le Isole Baleari. Nell’arcipelago spagnolo, dove l’Agenzia statale di meteorologia (AEMET) ha attivato l’allerta arancione, si sono registrate raffiche di vento fino a 162km/h. I servizi di emergenza locali hanno riferito di aver gestito un totale di 146 incidenti, la maggior parte dei quali si è verificata a Maiorca. I porti di Minorca e Ibiza sono stati chiusi fino a nuovo avviso, riferiscono i media locali.