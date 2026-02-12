Tempesta Nils in Spagna: danni in Catalogna, ritardi sull’alta velocità Madrid-Barcellona

La tempesta Nils continua a provocare danni e disagi in Spagna. Le forti raffiche di vento hanno sradicato alberi e plastica, nonché pannelli solari installati in diversi punti del territorio. In questa situazione, i treni della linea ad alta velocità Madrid-Barcellona stanno registrando ritardi a causa della presenza di diversi pezzi di plastica sulla catenaria tra L’Arboç e Vilafranca del Penedès, in Catalogna. Ne ha dato notizia l’Adif, la società spagnola che gestisce le infrastrutture ferroviarie, specificando che è stato mobilitato il personale necessario per risolvere il problema il prima possibile. La caduta di alberi e pannelli solari sui binari ferroviari, nonché la plastica sulla catenaria, ha già costretto questa mattina a interrompere temporaneamente la circolazione dei treni locali in Catalogna in vari punti.

Inoltre, sempre in Catalogna, le forti raffiche di vento hanno buttato giù una parte della cancellata che circonda il centro sportivo del Futbol Club Barcelona, la Ciutat Esportiva a Sant Joan Despí. Ne hanno dato notizia i media iberici che hanno pubblicato dei video in cui si vede una parte della cancellata che è totalmente caduta al suolo. Non sono stati registrati danni alle persone e si sta già lavorando per mettere in sicurezza il perimetro e valutare i danni causati, riferisce La Vanguardia.