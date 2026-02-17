Maltempo, tempesta di maestrale al Sud: voli cancellati e dirottati per il forte vento

Il Mezzogiorno si ritrova nuovamente a fare i conti con la fragilità dei propri collegamenti aerei di fronte alla furia degli elementi. In queste ore una violenta tempesta di maestrale sta spazzando l’intero Sud Italia con raffiche che hanno toccato l’impressionante velocità di 125km/h, trasformando i programmi di viaggio di migliaia di passeggeri in un vero e proprio incubo logistico. La situazione è apparsa critica fin dalle prime luci dell’alba, costringendo i vettori a repentine variazioni di rotta e sospensioni del servizio per garantire la massima sicurezza operativa.

Tra i disagi più significativi si registra il caso del volo Ryanair FR0739 partito questa mattina da Bologna e diretto a Catania, che a causa del vento proibitivo è stato costretto a rinunciare all’atterraggio in Sicilia per essere dirottato verso lo scalo di Roma Fiumicino. Non è andata meglio ai passeggeri in partenza dall’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria, dove il volo ITA Airways AZ01154 delle 6:10 diretto a Roma Fiumicino è stato ufficialmente cancellato proprio a causa delle raffiche trasversali che rendevano impossibili le operazioni di decollo. Questi episodi rappresentano purtroppo solo la punta dell’iceberg di una giornata che si preannuncia estremamente complessa per l’intera rete infrastrutturale meridionale.

La frustrazione dei viaggiatori è alimentata da una frequenza di eventi estremi che sembra non dare tregua al territorio. Solo la scorsa settimana il passaggio del Ciclone Nils aveva messo a dura prova la tenuta degli scali, provocando caos e ritardi diffusi. Andando a ritroso di appena un mese, il Ciclone Harry aveva già causato decine di dirottamenti e cancellazioni, evidenziando una vulnerabilità sistemica del sistema dei trasporti del Sud Italia di fronte al cambiamento dei regimi meteorologici. Il ripetersi di tali scenari in un arco di tempo così breve sottolinea quanto sia diventato precario il diritto alla mobilità per chi viaggia da e verso le regioni del Mezzogiorno.

Le previsioni per le prossime ore non offrono purtroppo segnali di miglioramento immediato. La tempesta di maestrale continua a imperversare con intensità costante su tutto il bacino del Mediterraneo meridionale e le autorità aeroportuali confermano che lo stato di allerta rimarrà massimo per tutto il pomeriggio. La criticità dei voli è destinata a persistere, rendendo probabili ulteriori soppressioni e pesanti ritardi in una giornata in cui il Sud Italia si scopre ancora una volta ostaggio del maltempo e parzialmente isolato dal resto del Paese.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: