Maltempo Toscana: due frane e strade allagate a Camaiore | FOTO

A seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito il territorio durante la notte, si sono verificati alcuni smottamenti franosi lungo le strade collinari di Camaiore (Lucca), in particolare lungo via della Torre, la strada che conduce alla frazione di Metato. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La prima frana rimane sulla destra percorrendo la strada ed è di maggiore intensità, con il materiale franato, alberature comprese, che è scivolato verso valle. L’amministrazione – si spiega in una nota – ha già effettuato un primo sopralluogo, a cui ne seguirà un secondo nei prossimi giorni per valutare più attentamente l’entità della frana e valutare eventuali interventi mirati di messa in sicurezza. Allertata anche Enel a causa di alcuni cavi della linea elettrica potenzialmente interessati e a rischio danneggiamento.

Il secondo smottamento interessa il versante a monte della strada: dopo la pulizia della carreggiata verranno messe in opera due file di geoblocchi per evitare ulteriori scivolamenti di detriti.

Inoltre, si sono registrati diversi casi di strade allagate (tra le altre, via Marconi a Lido e via Malborghetto e via Fornaci di Cegio a Camaiore), con l’acqua che sta via via defluendo e liberando la carreggiata.

I Vigili del Fuoco del comando di Lucca sono intervenuti a Viareggio (Lucca) su quattro allagamenti di modesta entità e una frana a Barga, la quale è adesso gestita dal personale della provincia.

