Maltempo, treno Torino-Reggio Calabria resta bloccato a Tropea: tutti evacuati i passeggeri a bordo | FOTO

Nella mattinata di oggi 1 febbraio i Vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia sono stati impegnati in operazioni di assistenza ai passeggeri del treno Intercity partito ieri da Torino e diretto e Reggio Calabria. Il convoglio mentre percorreva la linea ferroviaria via Tropea, in prossimità di Ricadi rimaneva bloccato a causa della caduta della linea di alimentazione elettrica dovuta al maltempo.

Giunta la chiamata alle ore 9:00 circa veniva inviata sul posto la squadra del distaccamento di Ricadi che prestava assistenza ai viaggiatori, circa 40, trasbordati su un convoglio sostitutivo arrivato nel frattempo sul posto e che ha proseguito in direzione Reggio Calabria. Le operazioni si sono concluse alle ore 12:15.

