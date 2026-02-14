Maltempo Umbria, 20 persone sorprese dalla piena a Stroncone: soccorse dai Vigili del Fuoco

Una ventina di persone sono state sorprese da una piena improvvisa di un fosso e non potevano più uscire dal campo sportivo di Stroncone (Terni). In loro soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Terni. L’acqua proveniva da un vicino fosso il cui livello è salito a causa della forte pioggia che oggi si sta abbattendo sulla regione, facendo salire i corsi d’acqua e provocando frane. Per soccorrere le persone bloccate, tra le quali alcuni calciatori, i Vigili del Fuoco hanno impiegato tecniche Saf, corde e scale. Per un disabile è invece intervenuto l’elicottero del Corpo. Numerosi gli interventi per il maltempo anche in altri comuni della provincia di Terni per frane e smottamenti.

