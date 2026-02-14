Maltempo Umbria, frane e fiumi ingrossati per le piogge

Corsi d’acqua in rialzo anche “significativo” ma entro i limiti di attenzione in diverse zone dell’Umbria per l’intensa pioggia che sta cadendo sulla regione. Segnalate anche alcune frane sulle strade che non hanno comunque provocato danni particolari. Questo il quadro della situazione, che viene seguita in tempo reale dalla Protezione Civile regionale. Intense piogge hanno interessato in particolare le zone centro-orientali e meridionali dell’Umbria, mentre i settori occidentali (con accumuli tra 20 e 35mm) registrano solo piovaschi residui, si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa della Giunta regionale. Il Centro funzionale regionale e il Servizio idrografico mantengono un monitoraggio costante sui livelli idraulici, avvalendosi dell’intervento immediato dei Presidi, del Consorzio della Valdichiana Romana e del Paglia e dei sorveglianti regionali operativi nei punti critici.

Nelle zone di allerta di Ponticelli, Ponte Osteria, Allerona, Ponte Tresa e Moiano si sono verificati innalzamenti “significativi” dei fiumi Paglia, Chiani e Chianetta, in alcuni casi oltre la soglia di pre-allarme, ma i livelli risultano in rientro sotto i limiti di attenzione. Situazione analoga per il torrente Tatarena a Castel Ritaldi. Per gli altri corsi d’acqua gli incrementi sono rimasti al di sotto dello scenario di attenzione giallo.

Frane

Sul fronte del dissesto idrogeologico, segnalata la chiusura della strada provinciale 402 a Bettona per una frana con caduta massi, con sopralluoghi tecnici previsti per lunedì 16 febbraio e viabilità alternativa disponibile, e della 18 a Calvi dell’Umbria per un altro evento franoso, nel Comune di Penna in Teverina strada comunale delle Montecchie la viabilità è alternata.

Alcuni Comuni, come Trevi, hanno attivato precauzionalmente il Coc, ma l’evoluzione dei fenomeni resta sotto stretto controllo.

L’evoluzione delle prossime ore

Per la notte di sabato si prevedono precipitazioni da isolate a sparse in esaurimento entro domenica, quando si registreranno un calo termico e un aumento del vento, senza ulteriori variazioni critiche dei livelli idrometrici.

