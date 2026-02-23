Maltempo USA, drammatico Blizzard su Boston: neve intensa, venti impetuosi e accumuli localmente eccezionali | VIDEO

Il New England è sotto assedio di un nor’easter in rapido approfondimento, una configurazione barica tra le più classiche e temute della climatologia invernale della costa orientale statunitense. Il minimo depressionario, in ulteriore intensificazione al largo dell’Atlantico, sta convogliando aria artica continentale verso il Massachusetts mentre un flusso umido sud-orientale alimenta precipitazioni nevose persistenti e di forte intensità. Boston si trova nel cuore del sistema, con condizioni pienamente compatibili con una blizzard di alto impatto.

Struttura sinottica e dinamica del sistema

Dal punto di vista meteorologico, l’evento nasce da una ciclogenesi costiera favorita da un marcato contrasto termico tra l’oceano relativamente mite e la massa d’aria fredda continentale in discesa dal Canada. Il gradiente barico in rapido rafforzamento ha generato un sistema compatto ma estremamente efficiente nel produrre neve intensa sul settore freddo della tempesta.

Le analisi radar e satellitari evidenziano la presenza di bande nevose strette e persistenti, associate a zone di forte frontogenesi e convergenza nei bassi strati. In tali fasce la neve cade con ratei molto elevati, localmente superiori ai 5–8 cm all’ora, determinando accumuli rapidi e differenze notevoli anche su distanze di pochi chilometri.

Accumuli e distribuzione territoriale

Sull’area metropolitana di Boston gli accumuli medi si collocano generalmente tra 30 e 45 cm, ma nei sobborghi meridionali e nel sud-est del Massachusetts si registrano già valori oltre i 50–60 cm, con alcune località prossime ai due piedi di neve. La distribuzione irregolare è tipica di questi eventi: la posizione della banda principale può determinare scarti significativi tra quartieri limitrofi.

Presso l’area aeroportuale di Logan, inizialmente meno coinvolta, l’intensificazione delle bande nelle ultime ore ha comunque incrementato rapidamente gli accumuli, dimostrando quanto sia dinamica la struttura di un nor’easter in fase matura.

Venti tempestosi e condizioni da blizzard

L’altro elemento critico è il vento. Lungo la fascia costiera del Massachusetts le raffiche hanno superato diffusamente i 70–90 km/h, con picchi superiori nelle aree più esposte come Cape Cod e le isole. La combinazione tra vento sostenuto e neve intensa riduce la visibilità a poche centinaia di metri, soddisfacendo i criteri ufficiali di blizzard: vento oltre i 55 km/h e visibilità inferiore a 400 metri per più ore consecutive.

La neve, spesso umida e pesante nelle fasi iniziali, aderisce a linee elettriche e alberature, aumentando il rischio di interruzioni di corrente e danni infrastrutturali.

Bilancio e significato climatologico

Questo episodio rientra pienamente nella tipologia delle grandi tempeste costiere del New England. Pur non rappresentando necessariamente un record storico assoluto, si configura come uno degli eventi più intensi della stagione 2025-2026 per impatto combinato di accumuli, vento e durata.

L’evoluzione nelle prossime ore sarà determinata dal lento allontanamento del minimo verso il Golfo del Maine. Al termine dell’evento, Boston archivierà un’altra tempesta significativa in un inverno che si sta distinguendo per frequenza e dinamismo sinottico, confermando come la regione resti una delle aree più sensibili alle ciclogenesi esplosive dell’Atlantico nord-occidentale.