Maltempo USA, un Nor’easter da manuale stabilisce record di neve in luoghi insoliti: picchi di 96cm nel Rhode Island | DATI

Il potente Nor’easter che si è scatenato nell’Oceano Atlantico nel weekend del 22 febbraio ha generato un “nastro trasportatore” di neve che ha lasciato un totale di 50-75cm in tutto il Nord-Est degli Stati Uniti entro la sera del 23 febbraio. La sua posizione e la combinazione di intensità e venti erano “perfettamente posizionate per la migliore produzione di neve“, ha affermato Zach Taylor, meteorologo del National Weather Service Weather Prediction Center. In alcuni punti della tempesta, la neve veniva pompata a più di 5-7,5 cm all’ora. In alcuni casi, come a Providence (Rhode Island) e Islip (New York), la tempesta ha battuto ogni record di nevicate, secondo i dati del Servizio Meteorologico nazionale e della sua agenzia madre, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).
Il Rhode Island ha registrato le nevicate più abbondanti, con alcune località che hanno registrato più di 91cm, secondo i dati preliminari non ufficiali forniti dalla NOAA. In Massachussetts, si sono superati gli 80cm, quasi raggiunti negli stati di New York e Connecticut.
In base a questi dati, ecco i totali di nevicate più elevati per stato nella regione nordorientale degli USA, inclusi Virginia e West Virginia.
Connecticut
- 78,2cm – North Stonington
- 68,6cm – Plainfield
- 61cm – Mystic
Delaware
- 53,3cm – Long Neck
- 52,1cm – Woodside
- 49cm – Bethel
Maine
- 33cm – Goodwins Mills
- 30,5cm – Cutler
- 30,5cm – Trescott
Maryland
- 40,6cm – Bishopville
- 35,6cm – Ocean Pines e Pittsville
- 31,8cm – Parsonsburg
Massachusetts
- 85,6cm – Whitman
- 83,4cm – Dartmouth
- 81,3cm – Westport
New Hampshire
- 24,1cm – Dover e New Ipswich
- 24,1cm – Stratham e Mason
- 21,6cm – Rye e Hudson
New Jersey
- 30,7cm – Lyndhurst
- 29,5cm – Bogota
- 21,6cm – Carlstadt
New York
- 78,7cm – Central Islip
- 76,2cm – North Patchogue e East Islip
- 74,9cm – Babylon
Pennsylvania
- 56,1cm – Lower Makefield
- 55,9cm – Richboro e Langhorne
- 53,3cm – Morrisville
Rhode Island
- 96,2cm – Aeroporto Internazionale T.F. Green, Warwick
- 91,9cm – Warwick
- 91,4cm – North Kingstown e Providence
Vermont
- 17,3cm – Readsboro
- 14cm – Landgrove
- 10,7cm – Guilford Center
Virginia
- 38,1cm – Wintergreen
- 35,6cm – Whitetop
- 28,4cm – Wallops Island
West Virginia
- 57,1cm – Vicino all’Holly River State Park
- 53,3cm – Craigsville
- 45,7cm – Un’altra località vicino all’Holly River State Park