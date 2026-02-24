Maltempo USA, un Nor’easter da manuale stabilisce record di neve in luoghi insoliti: picchi di 96cm nel Rhode Island | DATI

Il potente Nor’easter che si è scatenato nell’Oceano Atlantico nel weekend del 22 febbraio ha generato un “nastro trasportatore” di neve che ha lasciato un totale di 50-75cm in tutto il Nord-Est degli Stati Uniti entro la sera del 23 febbraio. La sua posizione e la combinazione di intensità e venti erano “perfettamente posizionate per la migliore produzione di neve“, ha affermato Zach Taylor, meteorologo del National Weather Service Weather Prediction Center. In alcuni punti della tempesta, la neve veniva pompata a più di 5-7,5 cm all’ora. In alcuni casi, come a Providence (Rhode Island) e Islip (New York), la tempesta ha battuto ogni record di nevicate, secondo i dati del Servizio Meteorologico nazionale e della sua agenzia madre, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Il Rhode Island ha registrato le nevicate più abbondanti, con alcune località che hanno registrato più di 91cm, secondo i dati preliminari non ufficiali forniti dalla NOAA. In Massachussetts, si sono superati gli 80cm, quasi raggiunti negli stati di New York e Connecticut.

In base a questi dati, ecco i totali di nevicate più elevati per stato nella regione nordorientale degli USA, inclusi Virginia e West Virginia.

Connecticut

78,2cm – North Stonington

– North Stonington 68,6cm – Plainfield

– Plainfield 61cm – Mystic

Delaware

53,3cm – Long Neck

– Long Neck 52,1cm – Woodside

– Woodside 49cm – Bethel

Maine

33cm – Goodwins Mills

– Goodwins Mills 30,5cm – Cutler

– Cutler 30,5cm – Trescott

Maryland

40,6cm – Bishopville

– Bishopville 35,6cm – Ocean Pines e Pittsville

– Ocean Pines e Pittsville 31,8cm – Parsonsburg

Massachusetts

85,6cm – Whitman

– Whitman 83,4cm – Dartmouth

– Dartmouth 81,3cm – Westport

New Hampshire

24,1cm – Dover e New Ipswich

– Dover e New Ipswich 24,1cm – Stratham e Mason

– Stratham e Mason 21,6cm – Rye e Hudson

New Jersey

30,7cm – Lyndhurst

– Lyndhurst 29,5cm – Bogota

– Bogota 21,6cm – Carlstadt

New York

78,7cm – Central Islip

– Central Islip 76,2cm – North Patchogue e East Islip

– North Patchogue e East Islip 74,9cm – Babylon

Pennsylvania

56,1cm – Lower Makefield

– Lower Makefield 55,9cm – Richboro e Langhorne

– Richboro e Langhorne 53,3cm – Morrisville

Rhode Island

96,2cm – Aeroporto Internazionale T.F. Green, Warwick

– Aeroporto Internazionale T.F. Green, Warwick 91,9cm – Warwick

– Warwick 91,4cm – North Kingstown e Providence

Vermont

17,3cm – Readsboro

– Readsboro 14cm – Landgrove

– Landgrove 10,7cm – Guilford Center

Virginia

38,1cm – Wintergreen

– Wintergreen 35,6cm – Whitetop

– Whitetop 28,4cm – Wallops Island

West Virginia