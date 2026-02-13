Maltempo, venerdì turbolento: mattinata ancora segnata dalla furia del vento, poi arriva il Ciclone di San Valentino

Il forte vento continua a soffiare anche nella mattinata di venerdì 13 febbraio su molte aree del Sud e isole, in particolare su Sardegna, Calabria e Sicilia. La persistente assenza dell’alta pressione mantiene attivo sul Mediterraneo un intenso flusso occidentale atlantico che alimenta nuove perturbazioni verso l’Italia. Le ultime precipitazioni insistono nelle prime ore della giornata, mentre un miglioramento è atteso nel pomeriggio. Durante la notte il maltempo ha colpito duramente i settori tirrenici di Reggino e Messinese, ma anche il Catanese (l’area etnea in particolare) con temporali e raffiche intorno ai 100 km/h. I venti risultano ora in lieve attenuazione, ma restano moderati o forti tra Mar Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico meridionale, con mareggiate sulla Sardegna occidentale e sul basso Tirreno.

Evidenti e ancora importanti le ripercussioni sui trasporti: sospesi i collegamenti marittimi da e per Capri e da e per Napoli a causa delle avverse condizioni meteo; dalle 05:45 circolazione ferroviaria sospesa tra Catania Acquicella e Catania Centrale per danni dovuti al maltempo; sulla linea Catanzaro Lido – Melito, dalle ore 06:00 la circolazione ferroviaria è sospesa tra Marina di San Lorenzo e Condofuri.

Il quadro resterà dinamico: il weekend di San Valentino sarà caratterizzato dall’arrivo di un vortice ciclonico accompagnato da aria artica, con nuove condizioni di instabilità e temperature in ulteriore calo.

