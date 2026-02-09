Marcato pericolo valanghe in Trentino, “prestare attenzione”

“Alla luce dei numerosi episodi valanghivi di questi giorni, raccomandiamo una prudente pianificazione dei propri itinerari, consultando il bollettino valanghe e valutando attentamente le zone ad alto rischio“: è quanto comunica il Soccorso alpino del Trentino in considerazione del marcato pericolo valanghe. “Per le escursioni e le discese fuori pista, le condizioni sono molto insidiose. Attenzione alla neve ventata e alla neve vecchia con strati deboli persistenti. Il pericolo di valanghe si trova, soprattutto al di sopra del limite del bosco, nella fascia più alta del grado di pericolo 3 ‘marcato’“, si legge nel bollettino valanghe dell’Euregio in riferimento alle condizioni della neve in Trentino, Alto Adige e Tirolo.