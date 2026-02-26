Meteo Francia, temperature record a Chamonix: mai così caldo a febbraio dall’inizio delle rilevazioni

Cadono record di temperatura in Francia in questo fine febbraio segnato dalla rimonta dell’anticiclone. A Chamonix non era mai stato così caldo a febbraio da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1880 (una stazione meteorologica particolarmente vecchia) come nella giornata di ieri, mercoledì 25 febbraio, quando sono stati registrati +21,1°C rispetto al record di +20,1°C del 2021. Battere un record di 1°C è davvero notevole. Nella giornata di ieri, le temperature nell’area erano più tipiche di fine aprile o addirittura inizio maggio.