Meteo, ondata di aria artica su Cuba: stabilito un nuovo record nazionale di freddo

La stazione meteorologica di Indio Hatuey, nella provincia di Matanzas, ha toccato gli 0°C oggi, stabilendo un nuovo record per la temperatura minima più bassa mai registrata a Cuba

freddo cuba

Oggi Cuba ha registrato la temperatura più fredda di sempre, con 0°C misurati nella città di Indio Hatuey, nell’ovest del Paese. Lo rende noto l’Istituto di Meteorologia cubano (Insmet). Alle 4 del mattino, la stazione meteorologica di Indio Hatuey, nella provincia di Matanzas, ha registrato una temperatura minima di +0,1°C. Tuttavia, questo valore ha continuato a scendere e, alle 7, il termometro della stessa stazione ha registrato 0°C. Questo valore costituisce un nuovo record per la temperatura minima più bassa del Paese. Il record precedente era di +0,6°C, registrato presso la stazione di Bainoa (ovest), e risaliva al 18 febbraio 1996, ha riportato l’Insmet sui social media.

Inoltre, nelle prime ore del mattino di oggi, le stazioni meteorologiche nella parte occidentale e centrale di Cuba hanno registrato temperature inferiori a +5°C.

Queste condizioni sono dovute alla discesa di un’ondata di aria artica dagli Stati Uniti verso il Centroamerica, dove diversi Paesi stanno registrando temperature record.

