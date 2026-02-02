Meteo, temperature sotto i -30°C nei Paesi Baltici: disagi in diverse regioni di Lettonia e Lituania

L’ondata di freddo che sta colpendo l’Est Europa ha causato notevoli disagi nei Paesi baltici, dove le temperature della scorsa notte sono scese al disotto dei -30°C in molte località della Lettonia e della Lituania. A Vilnius, il freddo ha causato l’interruzione delle connessioni elettriche paralizzando per alcune ore il traffico dei filobus del trasporto pubblico urbano. Analoghi problemi sono stati registrati nelle regioni orientali della Lettonia. Il Servizio meteorologico estone ha comunicato che le temperature medie di gennaio in Estonia sono state di oltre 5°C inferiori alla media pluriennale, attestandosi a -7,8°C.

I meteorologi prevedono per i prossimi giorni un aumento delle temperature che tuttavia dovrebbero rimanere ampiamente negative ed essere accompagnate da abbondanti nevicate.