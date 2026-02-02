Meteo USA, New York City verso il periodo di gelo più lungo in 65 anni

La città di New York continua a rimanere nella morsa del gelo al punto da raggiungere quasi il primato di 65 anni fa. Per 15 giorni consecutivi, la temperatura nella Grande Mela è scesa al di sotto dello zero o si è mantenuta sullo zero: non succedeva da 65 anni, quando nel 1961 si arrivò a 16 giorni. Secondo le previsioni, un po’ di sollievo dovrebbe arrivare da sabato 7 febbraio. Qualche giorno fa, a causa del freddo polare, è scattato il Codice Blu, una procedura di emergenza che viene attivata quando le previsioni indicano temperature pari o inferiori allo zero e che fa partire delle misure di emergenza per tenere le persone al caldo e al sicuro. Secondo quanto riferisce il New York Times, il numero dei morti per il freddo in città è arrivato a 14.