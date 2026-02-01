Meteo USA, temperature gelide in Florida: record di freddo in diverse città

L’aria artica si è spinta nel Sud-Est degli Stati Uniti, portando temperature gelide fino alla Florida. L’intero stato è avvolto da temperature gelide sotto lo zero, con wind chill intorno ai -10°C nella parte settentrionale dello stato. Molte città hanno battuto i propri record con queste temperature. Questa mattina, la Florida meridionale si è ritrovata nel mezzo della sua ondata di freddo più profonda degli ultimi dieci anni, con temperature intorno a +1,5°C e temperature percepite intorno ai -4°C. Intorno alle 8:45, la temperatura minima a Miami era scesa a +1,7°C, la più bassa registrata da dicembre 2010. Se dovesse scendere di un grado, sarebbe la temperatura più fredda registrata dal 1989.

La zona di Tamiami, nella contea di Miami-Dade, ha registrato una minima di -1,1°C. A Pembroke Pines, la temperatura percepita è di -4,4°C. A nord, sono state segnalate nevicate a Tampa. Orlando è scesa a -3,9°C, battendo il record del 1936 di -2,2°C. Melbourne ha raggiunto i -3,9°C, superando il precedente record di -0°C. Daytona Beach è precipitata a -5°C, battendo un record di +0,5°C. Leesburg è scesa a -5°C, battendo un record del 1979 di -1,1°C, e anche Sanford ha raggiunto i -5°C, battendo il suo vecchio record di -1,1°C.

Si prevede che oggi le temperature massime nella Florida meridionale raggiungeranno i +10°C.

L’allerta freddo continua

Le preoccupazioni per il freddo non sono ancora finite. L’allerta per freddo estremo verrà nuovamente emessa da domenica sera a lunedì mattina, insieme a un’allerta per gelo, poiché le temperature notturne scenderanno nuovamente sotto lo zero in gran parte della Florida centrale. Un forte gelo è possibile in molte località da domenica sera a lunedì.

Segue un notevole riscaldamento, con temperature che saliranno fino a +20°C entro mercoledì 4 febbraio. Un altro fronte freddo arriverà tra mercoledì sera e giovedì, portando con sé una probabilità di pioggia del 30-40% e un ritorno a condizioni più fresche.