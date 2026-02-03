Milano-Cortina: Soccorso alpino del Veneto, del Trentino e dell’Alto Adige su tutti i campi di gara

Le diverse articolazioni del Soccorso alpino di Veneto, del Trentino e dell’Alto Adige sono già mobilitate per i Giochi olimpici invernali. A Cortina d’Ampezzo (sci, bob, curling) il Soccorso alpino del Veneto sarà coinvolto nelle attività di assistenza sanitaria e di coordinamento dei soccorsi con personale qualificato presente in turno presso le aree di gara e le strutture operative, con servizio di reperibilità in funzione delle esigenze legate alle manifestazioni sportive e agli eventi collaterali. Il Soccorso alpino dell’Alto Adige ha installato un presidio fisso presso lo stadio di biathlon di Anterselva, ma in caso di necessità o di eventi emergenziali, sono in preallarme tutte le stazioni territorialmente competenti.

A Tesero e Predazzo, in Trentino, dove ci saranno combinata nordica, salto e sci di fondo, l’impegno riguarderà sia l’interno delle sedi di gara, con operatori specializzati a terra e mezzi dedicati al trasporto sanitario, sia le aree esterne, dove il Soccorso alpino del Trentino opererà con la Protezione civile per l’assistenza lungo i percorsi pedonali e le zone di accesso agli impianti sportivi. Uomini del Soccorso alpino saranno presenti anche nelle centrali operative allestite dalla Provincia autonoma di Trento per facilitare il coordinamento degli interventi sul territorio.