“Mio Dio, cosa abbiamo fatto?”: va all’asta il diario dei piloti che hanno sganciato la bomba atomica su Hiroshima

La storia del XX secolo è racchiusa in pochi fogli di carta ingialliti, scritti a mano mentre il mondo cambiava per sempre. Come riportato dal Washington Post, il taccuino di bordo di Robert Lewis, co-pilota dell’Enola Gay, è stato messo in vendita, offrendo una prospettiva senza filtri sul primo bombardamento atomico della storia. Questo documento non è solo un reperto bellico, ma una testimonianza psicologica e tecnica di inestimabile valore, capace di trasportare gli storici all’interno della cabina di pilotaggio nel momento esatto in cui “Little Boy” veniva sganciata su Hiroshima. La sua messa all’asta solleva questioni profonde sul valore della memoria e sul confine tra conservazione museale e mercato privato del “collezionismo oscuro”.

La cronaca minuta del primo fungo atomico

Dal punto di vista della storiografia, il diario di Lewis rappresenta una fonte primaria insostituibile. Le annotazioni, scritte in tempo reale, descrivono con una precisione agghiacciante la sequenza degli eventi del 6 agosto 1945. Il taccuino documenta la virata brusca del bombardiere B-29 per sfuggire all’onda d’urto e la descrizione visiva del fumo che risaliva verso la stratosfera. È in queste pagine che compare la celebre frase: “My God, what have we done?” (Mio Dio, cosa abbiamo fatto?). Queste parole offrono una chiave di lettura immediata sullo stato di shock e sulla dissonanza cognitiva dell’equipaggio, sospeso tra il successo di una missione tecnologica senza precedenti e l’orrore per la devastazione appena innescata.

L’asta del destino: tra valore economico e patrimonio morale

La vendita di reperti legati alla Seconda Guerra Mondiale e, nello specifico, al Progetto Manhattan, segue dinamiche di mercato estremamente complesse. Il taccuino di Lewis ha una stima che raggiunge cifre milionarie, riflettendo la rarità di documenti che attestano punti di svolta nella storia della civiltà. Tuttavia, l’asta riaccende il dibattito etico: è giusto che un documento che testimonia la morte di oltre 100.000 persone diventi un oggetto di speculazione privata? Molti esperti di archivistica sostengono che tali pezzi dovrebbero appartenere a istituzioni pubbliche o musei della pace, per garantire che la loro funzione educativa non venga oscurata dal loro valore come status symbol per collezionisti d’élite.

La scienza della conservazione dei documenti storici

Oltre al valore simbolico, il diario pone sfide rilevanti per la conservazione documentale. Scritto a matita e penna su carta comune, il taccuino è estremamente vulnerabile all’umidità, alla luce e all’ossidazione. La sua sopravvivenza per oltre ottant’anni è un miracolo della conservazione privata, ma la sua futura custodia richiederà standard di archiviazione professionale (clima controllato e gas inerti) per evitare il deterioramento delle fibre di cellulosa. La chimica degli inchiostri dell’epoca bellica è un altro fattore critico; preservare la leggibilità delle note di Lewis significa proteggere la traccia fisica di un momento in cui la scienza e la guerra si sono fuse in un connubio indissolubile.

Memoria atomica e responsabilità collettiva nel 2026

In conclusione, l’asta del diario dell’Enola Gay ci interroga sulla nostra capacità di gestire l’eredità dell’era nucleare. Mentre le tensioni geopolitiche globali riportano d’attualità lo spettro del conflitto atomico, rileggere le parole cariche di sgomento di chi ha vissuto quella prima volta diventa un atto di consapevolezza civile. La forza di questo documento risiede nella sua capacità di abbattere le astrazioni dei libri di testo, restituendo la dimensione umana — e l’errore umano — dietro la grande storia. Che finisca in un museo o in una collezione privata, il taccuino di Lewis continuerà a gridare il suo monito silenzioso, ricordando al mondo il peso della responsabilità scientifica e le conseguenze irreversibili di una tecnologia che ha imparato a imitare la potenza del sole.