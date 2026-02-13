Missione Crew-12 verso il lancio: 4 astronauti verso la ISS per una permanenza record

Domani 13 febbraio è prevista una nuova missione con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale, uno degli avamposti scientifici più importanti dell’umanità in orbita terrestre. Il lancio, programmato dalla società aerospaziale privata SpaceX, rappresenta un ulteriore tassello nella collaborazione internazionale per la ricerca nello spazio e nello sviluppo delle tecnologie di esplorazione umana. La missione Crew-12 partirà dalla Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, utilizzando un vettore riutilizzabile di ultima generazione. Il decollo è fissato per le 05:15 del mattino ora della costa orientale degli Stati Uniti. Se tutte le fasi operative procederanno secondo il programma, la capsula spaziale raggiungerà la Stazione orbitante il giorno successivo, consentendo l’attracco automatico e l’ingresso dell’equipaggio nel laboratorio spaziale.

Questa missione rappresenta un importante banco di prova per la continuità delle attività di ricerca in microgravità, che includono esperimenti di biologia, medicina, fisica dei materiali e osservazione della Terra.

Un equipaggio internazionale

Il team di Crew-12 è composto da 4 astronauti provenienti da diverse agenzie spaziali, a conferma della natura cooperativa delle attività orbitanti. Il comando della missione è affidato all’astronauta della NASA Jessica Meir, affiancata dal pilota Jack Hathaway. Completano l’equipaggio la specialista di missione Sophie Adenot, in rappresentanza della Agenzia Spaziale Europea, e il cosmonauta Andrey Fedyaev.

Per Adenot e Hathaway si tratta della prima esperienza nello Spazio, mentre Meir e Fedyaev sono alla seconda missione orbitale. L’equipaggio resterà sulla stazione per circa 9 mesi, una permanenza più lunga rispetto alla tradizionale rotazione semestrale, consentendo una maggiore continuità negli esperimenti scientifici.

Ripristino della piena operatività della stazione

Con l’arrivo della nuova squadra, la Stazione Spaziale Internazionale tornerà alla consueta presenza di 7 astronauti. Negli ultimi mesi, infatti, la struttura orbitale ha operato con un equipaggio ridotto a 3 membri, dopo il rientro anticipato della precedente missione.

Il ritorno anticipato è stato determinato da un problema medico che ha richiesto l’evacuazione di uno degli astronauti, accompagnato dall’equipaggio di appartenenza, evento senza precedenti nella lunga storia della Stazione.

Un laboratorio orbitale al servizio della scienza

La Stazione Spaziale Internazionale rappresenta una piattaforma unica per studiare gli effetti della microgravità sugli organismi viventi, testare nuove tecnologie e preparare future missioni di esplorazione verso la Luna e Marte. Le missioni con equipaggio, come Crew-12, sono fondamentali per mantenere operativa questa infrastruttura scientifica globale, frutto della collaborazione tra diverse nazioni.