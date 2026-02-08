Montagna, 70enne non rientra dopo l’escursione: ricerche sul Monte Grappa

Sono in corso le ricerche di un escursionista non rientrato da una camminata sul Monte Grappa, a Pieve del Grappa (Treviso). A dare l’allarme poco prima delle 18 è stato il figlio, dopo aver invano tentato di mettersi in contatto con il padre, in ritardo. Il 70enne di Castelfranco Veneto era diretto in Valle di San Liberale per salire al Pian della Bala, raggiungere Malga Vecia e rientrare. Scattato l’allarme, le squadre del Soccorso Alpino della Pedemontana del Grappa sono state trasportate in quota dall’elicottero di Treviso Emergenza sul Monte Cima della Mandria per percorrere il sentiero 155 in discesa. Si stanno muovendo tecnici dronisti e unità cinofile, mentre è previsto l’arrivo dell’elicottero della Guardia di Finanza di Bolzano dotato di Imsi Catcher, dispositivo di rilevamento dei telefoni cellulari, che perlustrerà la sentieristica con a bordo un soccorritore. Sono presenti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.