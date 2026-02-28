Monte Rosa, scialpinista in un crepaccio: sospese le ricerche, le ultime

Sono state sospese e riprenderanno domani le ricerche di uno scialpinista italiano caduto in un crepaccio sul versante valdostano del Monte Rosa. I suoi compagni di cordata – un italiano e un francese – sono feriti e sono stati trasferiti in ospedale ad Aosta (le loro condizioni non sono preoccupanti). Verso le 13.30 i tre scialpinisti sono scivolati in una fessura di ghiaccio a circa 4.000 metri di quota, nei pressi della punta Vincent. Due sono stati estratti vivi e trasferiti all’ospedale di Aosta, il terzo invece si trova ancora a 30 metri di profondità e sono scarse le speranze di recuperarlo in vita. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano, il 118 e la guardia di finanza di Cervinia e di Alagna Valsesia.