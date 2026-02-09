Morto il fisico Antonino Zichichi, Schifani: “ha reso la Sicilia capitale internazionale della scienza”

“Con la scomparsa di Antonino Zichichi l’Italia perde uno scienziato di statura mondiale e un grande divulgatore. Zichichi ha saputo abbinare il suo nome alla Sicilia e al Centro Majorana di Erice, rendendoli un punto di riferimento internazionale per la fisica e per il dialogo tra scienza e cultura. A nome del governo regionale, esprimo il più sentito cordoglio ai familiari e alla comunità scientifica“: è quanto ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani commentando la morte del fisico.