Mosca sotto un ciclone di neve: i satelliti russi monitorano la tempesta | FOTO

Una forte ondata di maltempo ha colpito Mosca: un ciclone ha portato la neve nella capitale russa provocando disagi e condizioni di criticità. Le autorità meteorologiche hanno attivato il livello giallo di allerta, segnalando potenziali rischi per la popolazione e per i trasporti. Secondo le previsioni del Centro Idrometeorologico russo, le precipitazioni nevose sono destinate a proseguire almeno fino alla fine del fine settimana, con la possibilità di una nuova ripresa delle nevicate nella giornata del 16 febbraio. L’intensità del fenomeno sta già causando accumuli significativi di neve, con ripercussioni sulla viabilità e sulle attività quotidiane dei cittadini.

Il monitoraggio della situazione meteorologica viene supportato da tecnologie satellitari avanzate. I satelliti della serie “Elektro-L” e “Arktika-M” stanno fornendo immagini e dati fondamentali per l’analisi del ciclone e dell’evoluzione delle precipitazioni. Questi strumenti permettono di trasmettere in tempo reale informazioni sullo stato dell’atmosfera, contribuendo alla formulazione di previsioni a breve termine sempre più accurate.

Oltre allo studio dei fenomeni meteorologici, i satelliti svolgono un ruolo essenziale anche nel controllo delle condizioni dei bacini idrici e nel monitoraggio dei parametri atmosferici utili alla sicurezza del traffico aereo. L’impiego di queste tecnologie consente alle autorità di migliorare la gestione delle emergenze e di predisporre interventi tempestivi in caso di eventi estremi.