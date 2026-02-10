“Non si può escludere una futura invasione russa”: l’avvertimento dal capo di stato maggiore delle forze armate

La Norvegia non può escludere l’ipotesi di una futura invasione russa del proprio territorio. È l’avvertimento lanciato dal capo di stato maggiore delle forze armate di Oslo, il generale Eirik Kristoffersen, in una lunga intervista concessa al Guardian. Secondo lui, Mosca potrebbe essere tentata di intervenire nell’estremo nord del Paese per mettere in sicurezza il proprio arsenale nucleare. “Non escludiamo che un’annessione territoriale da parte della Russia faccia parte del loro piano per proteggere il proprio arsenale nucleare, che è l’unica cosa che possiedono ancora e che rappresenta una reale minaccia per gli Stati Uniti”, ha avvertito il generale parlando al quotidiano britannico. Senza evocare un progetto paragonabile a quello condotto in Ucraina dal 2022, il capo militare norvegese ha sottolineato che la penisola di Kola, situata nelle immediate vicinanze del confine norvegese, concentra una parte essenziale dell’arsenale nucleare russo: sottomarini nucleari, missili terrestri e aerei con capacità nucleare. Queste armi potrebbero rivelarsi decisive in caso di confronto con la Nato nel corso di un eventuale scontro.

“Non possiamo escludere questa opzione (di un’invasione russa, ndr). Resta valida, considerando che la Russia potrebbe voler assicurarsi che le proprie capacità nucleari siano protette. È in qualche modo lo scenario nel Grande Nord per il quale ci stiamo preparando”, ha insistito. Nominato nel 2020, Eirik Kristoffersen ha visto il suo mandato caratterizzato dalla guerra in Ucraina, che ha comportato una riorganizzazione della sicurezza europea e l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato, accanto alla Norvegia.

Oslo ha affermato di preparare le proprie forze a un ampio ventaglio di minacce, al di là di una classica invasione. “Se ci si prepara al peggio, nulla impedisce anche di poter contrastare il sabotaggio e altre minacce ibride”, ha sottolineato il capo di stato maggiore. Allo stesso tempo, il dialogo con Mosca prosegue, in particolare per organizzare le operazioni di ricerca e salvataggio nel mare di Barents, così come incontri regolari alla frontiera tra i rappresentanti dei due eserciti. Per evitare qualsiasi escalation dovuta a malintesi, Eirik Kristoffersen ha auspicato inoltre l’istituzione di una linea diretta tra le capitali. Ha sottolineato che i comportamenti russi nel Grande Nord restano, finora, meno aggressivi rispetto al mar Baltico. “Finora, ciò che abbiamo osservato in termini di violazioni dello spazio aereo nella nostra area sono semplicemente dei malintesi”, ha affermato, citando frequenti disturbi del GPS e incidenti che attribuisce soprattutto all’inesperienza di alcuni piloti russi. “Quando si parla con i russi, in realtà rispondono in modo molto professionale”, ha concluso.