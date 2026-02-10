Nucleare, Barbareschi (Iter): “impossibile dire quando la fusione sarà disponibile”

“Non riesco a fare una previsione accurata di quando la fusione sarà disponibile come sorgente di energia su larga scala ed economica. Siamo ancora un po’ distanti da questo traguardo. Ci sono sfide tecniche tali che non riesco a dare una predizione“: è quanto ha dichiarato Pietro Barbareschi, direttore generale di Iter, il consorzio internazionale che lavora a un reattore a fusione a Cadarache in Francia, in audizione presso le Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera sul disegno di legge quadro sul nucleare. “La fusione nucleare potrà contribuire in modo economicamente sostenibile solo sul lungo periodo. Ritengo saggio perseguire in Italia nel breve e medio periodo l’utilizzo di tecnologie nucleari consolidate“.