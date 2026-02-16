Nucleare, gli USA effettuano il primo trasporto aereo di un microreattore

Ieri i Dipartimenti dell’Energia e della Difesa degli Stati Uniti hanno trasportato per la prima volta un piccolo reattore nucleare su un aereo cargo dalla California allo Utah per dimostrare il potenziale di un rapido dispiegamento dell’energia nucleare per uso militare e civile. Le agenzie hanno collaborato con la californiana Valar Atomics per trasportare uno dei microreattori Ward dell’azienda su un aereo C-17 – senza combustibile nucleare – alla base aerea di Hill, nello Utah. Il segretario all’Energia Chris Wright e il sottosegretario alla Difesa per gli Acquisizioni e il Sostentamento Michael Duffey erano a bordo del C-17 con il reattore e i suoi componenti, e hanno salutato l’evento come “una svolta per l’energia nucleare e la logistica militare degli Stati Uniti”.

“Questo ci avvicina all’impiego dell’Energia nucleare quando e dove necessario per fornire ai combattenti della nostra nazione gli strumenti per vincere in battaglia”, ha affermato Duffey. L’amministrazione Trump vede i piccoli reattori nucleari come uno dei diversi modi per espandere la produzione energetica statunitense. Lo scorso maggio Trump ha emesso 4 ordini esecutivi volti a potenziare l’impiego nucleare nazionale per soddisfare la crescente domanda di Energia per la sicurezza nazionale e i progressi competitivi dell’intelligenza artificiale. Lo scorso dicembre il Dipartimento dell’Energia ha erogato due sovvenzioni per contribuire ad accelerare lo sviluppo di piccoli reattori modulari. I sostenitori dei microreattori li hanno anche pubblicizzati come fonti di Energia che possono essere inviate in luoghi remoti e remoti, offrendo un’alternativa ai generatori diesel che richiedono frequenti consegne di combustibile. Secondo gli scettici, invece, l’industria non ha dimostrato che i piccoli reattori nucleari possano generare Energia ad un prezzo ragionevole.

“Non esiste un business case per i microreattori che, anche se funzionassero come progettato, produrranno elettricità a un costo molto più elevato rispetto ai grandi reattori nucleari, per non parlare delle energie rinnovabili come l’eolico o il solare”, ha affermato Edwin Lyman, direttore sicurezza nucleare dell’Union of Concerned Scientists. Il Dipartimento dell’energia punta a far sì che 3 microreattori raggiungano la “criticità” – ovvero il momento in cui una reazione nucleare può autosostenersi – entro il 4 luglio, come ha affermato Wright. Secondo il CEO di Valar, Isaiah Taylor, il microreattore dell’evento di ieri, poco più grande di un minivan, può generare fino a 5 MW di elettricità, sufficienti ad alimentare 5.000 abitazioni. “Inizierà a funzionare a luglio a 100 KW e raggiungerà il picco di 250 KW quest’anno, prima di raggiungere la piena capacità”, ha aggiunto. Valar spera di iniziare a vendere Energia elettrica a titolo sperimentale nel 2027 e di diventare completamente commerciale nel 2028. Sebbene l’industria privata finanzi autonomamente lo sviluppo della tecnologia nucleare, ha anche bisogno che il governo federale “intraprenda alcune azioni abilitanti per consentire la fabbricazione del combustibile e l’arricchimento dell’uranio qui”.

Il combustibile per il reattore di Valar “sarà trasportato dal sito della Sicurezza Nazionale del Nevada all’impianto di San Rafael”, ha detto Wright. Tuttavia, ha spiegato Lyman, anche i piccoli generatori producono una quantità significativa di scorie radioattive. Secondo altri esperti, i progettisti non sono obbligati a considerare le scorie fin dall’inizio, al di là di un piano per la loro gestione. “Sebbene lo smaltimento dei rifiuti nucleari resti una questione irrisolta, il Dipartimento dell’Energia è in trattative con alcuni Stati, tra cui lo Utah, per ospitare siti in grado di riprocessare il combustibile o di gestire lo smaltimento permanente”, ha concluso Wright.