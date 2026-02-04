Nucleare, ISIN: “l’Italia entra da osservatore nella III fase di revisione del progetto NUWARD”

Il 21 gennaio 2026 è iniziata la terza fase di revisione congiunta (JER – Joint Early Review) per il progetto NUWARD, il piccolo reattore modulare (Small Modular Reactor SMR) ad acqua pressurizzata sviluppato dall’omonimo consorzio NUWARD appartenente al gruppo EDF (Électricité de France). Il gruppo, già composto da autorità di Francia (ASNR), Finlandia (STUK), Repubblica Ceca (SÚJB) (partecipanti a partire della fase 1 della JER), Polonia (PAA), Svezia (SSM) e Paesi Bassi (ANVS) (che si sono aggiunte a partire dalla fase 2), accoglie ora anche il Belgio (FANC) e l’Italia (ISIN). Mentre il Belgio – si legge in una nota pubblicata sul sito dell’ISIN – entra come membro effettivo nelle attività di revisione del progetto, l’ISIN partecipa in qualità di “Osservatore“.

Tale ruolo è stato previsto per le Autorità di sicurezza che, pur non avendo nel proprio Paese un quadro normativo che consenta di intraprendere un processo autorizzativo per reattori di potenza, intendono avviare un percorso di acquisizione di conoscenze e competenze tecniche che possano risultare utili nel caso dell’avvio di un nuovo programma nucleare. L’iniziativa non sostituisce i futuri processi di licenza nazionali, ma punta a creare un terreno comune di valutazione su un progetto, il NUWARD, in fase di valutazione ai fini autorizzativi presso l’ASNR (Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection), l’Autorità di Sicurezza Nucleare Francese.

In linea con le due fasi precedenti, questa nuova fase ha come obiettivo quello di valutare la sicurezza delle soluzioni progettuali sviluppate per un progetto reale di piccolo reattore modulare e valutare come tali soluzioni vengono analizzate secondo i diversi quadri normativi nazionali, individuando analogie e differenze di approccio, nell’ottica di armonizzare i processi regolatori ed i requisiti di sicurezza nucleare per queste nuove tecnologie di impianti, la cui diffusione è prevista a partire dai primi anni del 2030.

Come osservatore, ISIN parteciperà ai meeting tecnici e ai gruppi di lavoro dei regolatori che avranno luogo durante tutto il 2026 sul progetto NUWARD, senza fornire valutazioni di merito sulle tematiche che verranno affrontate, ma acquisendo esperienza ed informazioni su nuove tecnologie di reattori e sulle relative metodologie di analisi applicate. La pubblicazione delle conclusioni di questa Fase 3 è prevista per l’inizio del 2027.