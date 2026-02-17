Olimpiadi Milano-Cortina, bufera di neve a Livigno: slittano le gare

Continua a scendere la neve su Livigno. Dopo la nevicata di ieri (circa 40cm), anche oggi la città si è svegliata sotto una vera e propria bufera: strade imbiancate, macchine coperte, scarsa visibilità e problemi alla viabilità, con alcuni autobus cancellati. Sono così a rischio le gare olimpiche previste per oggi, con le qualificazioni per l’aerials femminile già posticipate. Ieri sera la finale del Big Air, con la splendida medaglia d’oro di Flora Tabanelli, aveva subito un rinvio di oltre un’ora. Grande attenzione, nelle prossime ore, alla finale del Big Air maschile dello sci freestyle prevista stasera.