Olimpiadi Milano-Cortina, dalla paura alla medaglia: Moioli è di bronzo nello snowboard cross! Perché è uno degli sport invernali più spettacolari

Festa azzurra a Livigno. Michela Moioli è medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina. La fuoriclasse azzurra, campionessa del mondo in carica nello snowboard cross (già oro a Pyeongchang 2018, argento a squadre nel 2022) conquista il terzo gradino del podio nella big final di Livigno e la sua terza medaglia in carriera alle Olimpiadi invernali. Moioli ha chiuso dietro all’australiana Baff (oro) e alla ceca Adamczykova (argento) al termine di una giornata clamorosa, con una grande rimonta prima in semifinale e poi in finale. Al traguardo, il bacio sulla neve dall’azzurra e il caloroso saluto al pubblico in festa. Un pubblico tutto per lei.

Il bronzo conquistato oggi da Michela Moioli ha un sapore ancora più speciale. Non è solo una medaglia olimpica: è il simbolo della determinazione e della forza di una campionessa che non si arrende mai. Durante la ricognizione del percorso dello snowboard cross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la campionessa olimpica era caduta in seguito a un errore dell’atleta che la precedeva. Moioli non è riuscita ad evitarla, scivolando e battendo il volto sulla neve. Qualche escoriazione e tanta preoccupazione, ma nessuna conseguenza grave.

Gli esami svolti immediatamente non hanno riscontrato problemi: tutto sotto controllo. E così, poche ore dopo quel momento difficile, Moioli si è presentata con la determinazione di sempre. Il risultato è un bronzo che racconta molto più di una semplice gara: racconta coraggio e capacità di trasformare un imprevisto in energia positiva. Per questo la medaglia di oggi brilla ancora di più. Non è solo il premio per una grande atleta, ma la conferma che i campioni veri si vedono soprattutto nei momenti più complicati.

Lo snowboard cross

Lo snowboard è una disciplina che fonde suggestioni e movimenti propri del surf, dello skateboard e dello sci alpino, dando vita a uno degli sport invernali più spettacolari e amati al mondo. Il suo ingresso ufficiale nel panorama olimpico è avvenuto ai Giochi Olimpici Invernali di Nagano 1998, tappa fondamentale che ne ha sancito il riconoscimento definitivo a livello internazionale. Le sue origini risalgono agli Stati Uniti degli anni Sessanta, in un periodo segnato da profondi mutamenti culturali e da un forte desiderio di libertà espressiva. In quel contesto, anche grazie ai progressi nelle attrezzature sportive, nacquero nuove modalità di vivere la montagna e la neve. Negli anni Settanta la produzione delle tavole aumentò in modo significativo e la pratica iniziò a diffondersi sempre di più, coinvolgendo in particolare surfisti e skateboarder attratti dalla possibilità di trasferire sulla neve lo stesso stile dinamico e creativo. Con il tempo, la presenza degli snowboarder nelle stazioni sciistiche divenne sempre più consistente, contribuendo alla crescita e alla strutturazione della disciplina.

Nel 1982 si disputarono negli Stati Uniti i primi Campionati nazionali, seguiti l’anno successivo dai primi Campionati mondiali. La nascita dell’International Snowboarding Federation, avvenuta qualche anno più tardi, rappresentò un ulteriore passo verso l’organizzazione ufficiale di questo sport, mentre nel 1994 la Federazione Internazionale Sci e Snowboard (FIS) riconobbe formalmente lo snowboard come propria disciplina, favorendone l’inserimento nelle grandi competizioni internazionali.

Il debutto olimpico a Nagano nel 1998 vide protagoniste le prove di slalom gigante e halfpipe. Nel corso delle edizioni successive il programma si è progressivamente ampliato: ai Giochi Olimpici Invernali di Salt Lake City 2002 fu introdotto lo slalom gigante parallelo; ai Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 fece la sua comparsa lo snowboard cross; ai Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014 venne aggiunto lo slopestyle; ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 entrò nel programma il big air; infine, ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 è stata inserita anche la gara a squadre miste di snowboard cross.

Le diverse specialità esprimono anime differenti dello snowboard. Nell’halfpipe gli atleti scendono lungo una struttura a forma di mezzo cilindro, alternando salti e rotazioni che vengono giudicati in base all’altezza raggiunta e alla complessità tecnica. Lo slalom gigante parallelo mette invece a confronto due concorrenti su tracciati affiancati: dopo una fase di qualificazione in cui ciascuno affronta entrambi i percorsi, i migliori accedono alle sfide dirette fino alla finale. Lo snowboard cross propone una formula ancora più spettacolare, con più atleti che scendono contemporaneamente su un tracciato ricco di dossi, curve e salti, superando turni eliminatori fino all’atto conclusivo. Nel big air l’attenzione si concentra su un unico grande salto, durante il quale vengono eseguite evoluzioni acrobatiche di elevata difficoltà. Lo slopestyle, infine, si sviluppa lungo un percorso che comprende strutture dove creatività, ampiezza dei movimenti e precisione tecnica determinano il punteggio finale.

Dalla sua nascita come espressione alternativa e innovativa fino alla piena affermazione olimpica, lo snowboard ha mantenuto intatto il suo spirito libero e dinamico, diventando una delle discipline più rappresentative e moderne degli sport invernali.