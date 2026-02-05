Olimpiadi Milano-Cortina, scoppia un focolaio di norovirus: atlete contagiate e sfida rinviata

La sfida di hockey femminile tra Finlandia e Canada alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 non si disputerà questa sera come da calendario. L’incontro è stato ufficialmente posticipato al 12 febbraio a causa di un focolaio di norovirus che ha colpito il gruppo finlandese. Secondo gli aggiornamenti più recenti, quattro giocatrici della Finlandia sono risultate contagiate. Per limitare il rischio di ulteriori trasmissioni, lo staff ha deciso di cancellare anche allenamenti e appuntamenti con i media. Le atlete positive, insieme alle compagne di stanza, sono state immediatamente isolate, mentre le aree comuni sono state sanificate.

Il norovirus è responsabile di forme di gastroenterite acuta.

Come si legge dal comunicato ufficiale, “la decisione è stata presa dopo aver consultato i medici, in seguito alla scoperta di casi di norovirus all’interno del Team Finlandia. È stata presa collettivamente e in conformità con i principi di salute e sicurezza stabiliti, dando la massima priorità alla salute e al benessere delle giocatrici, dello staff delle squadre, dei funzionari e di tutti i partecipanti al torneo”.

Le autorità sportive hanno quindi optato per il rinvio della partita, privilegiando un approccio prudente e la tutela di tutte le persone coinvolte nell’evento. L’appuntamento tra Finlandia e Canada è ora fissato per il 12 febbraio, nella speranza che la situazione sanitaria rientri rapidamente.