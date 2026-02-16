Open day, porte aperte all’INGV per “conoscere i segreti del nostro Pianeta”

Il prossimo sabato 21 febbraio l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) apre le porte della sua sede centrale di Roma al pubblico di appassionati e curiosi. L’appuntamento sarà il grande evento dell’edizione 2026 di “Parole per la Terra”, la manifestazione ideata dall’INGV per coinvolgere studenti e cittadini in un entusiasmante viaggio alla scoperta della Scienze della Terra che, in circa un mese, ha toccato nove città su tutto il territorio nazionale, da Milano fino a Catania. L’open day di Roma, a ingresso libero e gratuito, rappresenta un’occasione unica per visitare la Sala Operativa di Sorveglianza Sismica e Allerta Tsunami dell’Istituto con la guida esperta dei sismologi che mostreranno come si localizzano i terremoti e le attività di monitoraggio che vengono svolte tutto l’anno h24 nel cuore pulsante dell’INGV.

Sarà possibile visitare anche la Sala Operativa di Monitoraggio Space Weather, nella quale i ricercatori esperti di alta atmosfera studiano l’attività solare e gli effetti che alcuni fenomeni particolarmente intensi, come le tempeste solari, possono avere sulla meteorologia spaziale e, di conseguenza, sulle infrastrutture e sulle attività umane che si basano, ad esempio, sull’uso dei satelliti. Monitor interattivi consentiranno inoltre di navigare nelle story maps dell’INGV che raccontano alcuni dei principali terremoti e maremoti del passato con dettagli curiosi, animazioni, immagini e approfondimenti scientifici.

I bambini e i ragazzi potranno sfidarsi tra loro in coinvolgenti giochi scientifici e sfide creative a squadre per scoprire i segreti dei rischi naturali e le buone pratiche di protezione civile da adottare in caso di pericolo: quiz, mimi, disegni, marionette e giochi play-to-learn sono solo alcune delle attività organizzate per grandi e piccini. Per i più curiosi saranno allestite tre postazioni per gli speed-date scientifici, momenti di confronto e interazione diretta con gli scienziati che risponderanno a tutte le domande dei visitatori: composizione dell’interno della Terra, sismologia, vulcanologia, ionosfera, gas radon, meteorologia spaziale, ricerca in Antartide, missioni scientifiche in ambienti estremi, magnetismo, inquinamento urbano e tsunami sono solo alcuni degli argomenti sui quali sarà possibile saperne di più.

All’interno dell’Istituto, lungo percorsi ad hoc ideati dai ricercatori, imperdibili infine le installazioni tematiche per approfondire alcuni aspetti della ricerca dell’INGV: energia geotermica, tsunami, magnetismo terrestre, monitoraggio sottomarino ed esplorazione geofisica del sottosuolo.

La sede centrale dell’INGV, in Via di Vigna Murata 605 a Roma, sarà aperta sabato 21 febbraio dalle 10:00 alle 17:30. Per accedere non è necessaria la prenotazione.