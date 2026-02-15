Parapendio a motore precipita nelle campagne di Leno: grave un 33enne

Un uomo di 33 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente con un parapendio a motore avvenuto oggi pomeriggio nelle campagne di Leno, nel Bresciano. Secondo le prime informazioni, il 33enne – residente a Milzano – stava effettuando un volo di prova quando, durante la fase di atterraggio, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra in modo violento. A dare l’allarme è stata la moglie, presente sul posto, che ha assistito alla caduta e ha immediatamente contattato i soccorsi. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni vengono definite serie per le numerose lesioni riportate nell’impatto. In base a una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente potrebbe esserci un malfunzionamento dei cavi di comando del parapendio nelle fasi finali del volo.