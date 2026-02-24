Petrolio, boom di esportazioni dal Medio Oriente spinge i costi delle navi ai massimi da sei anni

Il costo del trasporto di petrolio ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 6 anni, alimentato da un’ondata di esportazioni di greggio dal Medio Oriente. Secondo fonti del settore, i commercianti stanno accelerando i noli in vista di un possibile conflitto militare tra Stati Uniti e Iran. Secondo i dati LSEG, il costo del noleggio di una nave porta-greggio di grandi dimensioni (VLCC) per trasportare fino a 2 milioni di barili dal Medio Oriente alla Cina è più che triplicato dall’inizio dell’anno, raggiungendo oggi oltre 170.000 dollari al giorno, il livello più alto da aprile 2020. Le esportazioni di greggio dal Medio Oriente a febbraio, secondo i dati della società di analisi marittima Kpler, hanno superato i 19 milioni di barili al giorno, il livello più alto da aprile 2020, guidate da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Iran, e dall’aumento della domanda indiana dopo il taglio delle importazioni dalla Russia.

“Le tariffe di trasporto delle VLCC hanno registrato molti fattori fondamentali positivi, a partire dal trasporto di barili venezuelani su navi legittime, anziché su navi della flotta ombra, dall’aumento della produzione OPEC+ e dalla sana domanda di greggio da parte delle raffinerie, in particolare dall’India, che si è spostata dai barili russi a quelli mediorientali”, ha affermato June Goh, analista di Sparta Commodities. “I mercati Suezmax e Aframax risentiranno presto degli effetti di ricaduta sul mercato del trasporto di merci inquinanti”, ha aggiunto Goh, riferendosi al greggio e all’olio combustibile trasportati in petroliere più piccole delle VLCC.