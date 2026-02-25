Petrolio, l’OPEC+ valuterà un aumento della produzione per aprile: le intenzioni

Secondo tre fonti, l’OPEC+ valuterà la possibilità di aumentare la produzione di petrolio di 137.000 barili al giorno per aprile, in preparazione del picco della domanda estiva e di un aumento dei prezzi dovuto alle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, membro OPEC. La ripresa degli aumenti della produzione dopo una pausa di tre mesi consentirebbe al leader dell’OPEC, l’Arabia Saudita, e a membri come gli Emirati Arabi Uniti, di riconquistare quote di mercato, in un momento in cui altri membri dell’OPEC+, come Russia e Iran, devono fare i conti con le sanzioni occidentali, mentre il Kazakistan si sta riprendendo da una serie di battute d’arresto nella produzione petrolifera. Otto produttori dell’OPEC+ (Arabia Saudita, Russia, Emirati Arabi Uniti, Kazakistan, Kuwait, Iraq, Algeria e Oman) si incontreranno il prossimo 1° marzo.

Secondo due fonti, in un altro evento l’Arabia Saudita ha attivato un piano per un’impennata a breve termine della produzione e delle esportazioni di petrolio, nel caso in cui un attacco statunitense all’Iran interrompa i flussi dal Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che sta valutando un attacco all’Iran per fare pressione sui suoi leader affinché raggiungano un accordo per limitare il programma nucleare di Teheran. L’OPEC e le autorità di Russia e Arabia Saudita non hanno commentato.