Portogallo sconvolto dal maltempo estremo: fiumi in piena e città allagate, nuovo Ciclone in arrivo

Il maltempo continua a colpire duramente il Portogallo, con fiumi in piena e inondazioni che stanno interessando diversi centri urbani. Le forti piogge degli ultimi giorni, sommate agli scarichi dei bacini idrografici spagnoli, hanno provocato un aumento eccezionale dei corsi d’acqua, causando gravi disagi soprattutto lungo la foce del Douro. Nelle prime ore di stamattina, il Douro ha superato gli argini, inondando i lungofiumi di Porto e Vila Nova de Gaia. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni rilevanti ai negozi e alle abitazioni del centro, anche se la situazione resta sotto stretto monitoraggio.

Particolarmente critica la provincia di Santarém, lungo il corso del Tago, dove circa 250 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case nella notte. Le autorità hanno disposto l’evacuazione preventiva quando la portata del fiume ha raggiunto valori vicini agli 8.500 metri cubi al secondo, per garantire la sicurezza della popolazione.

Secondo le previsioni, il maltempo persisterà per tutto il fine settimana. Domani è atteso l’arrivo del Ciclone “Marta”, che rappresenta la 5ª perturbazione in 2 settimane, un vero e proprio “treno di perturbazioni”.