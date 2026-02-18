Pronti 100 milioni di dollari per accelerare la digitalizzazione delle reti elettriche in India

La Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) punta a raccogliere circa 100 milioni di dollari entro il 2028 per finanziare la digitalizzazione delle reti elettriche indiane e prevede di rivolgersi a istituzioni finanziarie per lo sviluppo, tra cui la Banca Mondiale e la Banca Asiatica di Sviluppo. Lo ha affermato l’amministratore delegato, Woochong Um. La GEAPP è un ente filantropico sostenuto dalla Rockefeller Foundation, dalla IKEA Foundation e dal Bezos Earth Fund. “Il fondo proposto seguirà un impegno iniziale di 25 milioni di dollari da parte dell’alleanza per digitalizzare le reti negli stati del Rajasthan e di Delhi e sosterrà un’implementazione più ampia del progetto a livello nazionale”, ha affermato Um in un’intervista a Reuters durante la Mumbai Climate Week.

La digitalizzazione della rete elettrica si riferisce alla transizione delle reti elettriche tradizionali in sistemi automatizzati basati sull’intelligenza artificiale. Migliora l’affidabilità, consente l’integrazione delle energie rinnovabili e consente il monitoraggio in tempo reale, contribuendo a ridurre costi ed emissioni.