Russia-Cina, cooperazione in campo energetico: l’annuncio di Putin

La cooperazione tra Russia e Cina in campo energetico è di “natura strategica”, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in una videoconferenza con l’omologo cinese Xi Jinping. Lo riferisce l’agenzia Interfax. “La Russia è il principale fornitore di energia per la Cina e la nostra partnership energetica è reciprocamente vantaggiosa e veramente strategica”, ha affermato Putin, citato dalla Tass. Il capo del Cremlino ha aggiunto che Mosca e Pechino stanno conducendo “un dialogo attivo sull’energia nucleare pacifica e la promozione di progetti ad alta tecnologia, compresi nei campi dell’industria e dell’esplorazione spaziale”. Putin ha ammesso che c’è stata “una lieve diminuzione”, o meglio “un aggiustamento” nel valore dell’interscambio tra Cina e Russia nel 2025, che tuttavia “ha superato i 200 miliardi di dollari per il terzo anno consecutivo”.