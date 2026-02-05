Russia offline: Starlink spento al fronte, droni e comandi in tilt

Le truppe russe hanno perso l’accesso ai loro terminali Starlink in prima linea. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia ucraino, Mykhailo Fedorov, dopo che l’Ucraina aveva chiesto a SpaceX di Elon Musk di aiutare a impedire alla Russia di utilizzare il servizio in Ucraina. Di conseguenza le forze russe hanno perso le capacità di comando e controllo e di navigazione dei droni e gli attacchi sono cessati in molti settori, secondo quanto riferito da Serhii Beskrestnov, consigliere di Fedorov. L’Ucraina sta registrando i suoi utenti civili e militari di Starlink in un database, consentendo il funzionamento dei dispositivi approvati, mentre i terminali non registrati sono disabilitati all’interno dell’Ucraina.