Russia, Putin chiede all’FSB di proteggere meglio il settore energetico

Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato al servizio di sicurezza dell’FSB di rafforzare la protezione delle infrastrutture energetiche e di trasporto russe in risposta agli attacchi ucraini, che a suo dire sono stati condotti con l’aiuto dell’intelligence occidentale. Putin, parlando nel quarto anniversario della guerra, ha affermato che i nemici della Russia, se si spingeranno troppo oltre, se ne pentiranno. “Non sono riusciti a infliggere una sconfitta strategica alla Russia sul campo di battaglia, quindi il nemico si affida al terrore individuale e di massa: questo include bombardamenti di città, sabotaggi di infrastrutture e tentativi di assassinio di funzionari governativi e militari”, ha dichiarato Putin a un pubblico di funzionari dell’FSB, e ha aggiunto: “c’è un’assoluta necessità di sconfiggere la Russia, stanno cercando qualsiasi soluzione, qualsiasi cosa. Si spingeranno fino all’estremo, e poi se ne pentiranno”.

L’Ucraina ha ripetutamente attaccato depositi di petrolio, raffinerie e porti russi nel corso della guerra, e Mosca la incolpa di una serie di omicidi di alti funzionari militari. Putin, in un discorso televisivo, ha suggerito che i gasdotti russi sotto il Mar Nero potrebbero essere presi di mira e ha emesso un ordine “per rafforzare la protezione antiterrorismo delle infrastrutture energetiche e di trasporto e dei luoghi di ritrovo pubblici, fornire la massima copertura alle strutture critiche e, se necessario, dotarle di ulteriori misure di sicurezza”.