Russia, Putin: “possibili attentati ai gasdotti Turkish Stream e Blue Stream”

Vladimir Putin ha dichiarato che ci sono informazioni su possibili preparativi per far saltare in aria i gasdotti Turkish Stream e Blue Stream. Lo riporta il Corriere della Sera. “In questo momento stiamo anche riportando le nostre informazioni di intelligence. Dovrebbero essere pubblicate sui media oggi, probabilmente lo sono già, non ho ancora avuto modo di darci un’occhiata, ma si parla di una possibile esplosione dei nostri sistemi di gas sul fondale del Mar Nero. Si tratta dei cosiddetti Turkish Stream e Blue Stream”, ha detto Putin durante una riunione del consiglio di amministrazione dell’Fsb russo suggerendo che i presunti piani mirano a ostacolare gli sforzi diplomatici mediati dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra di Mosca e aggiungendo che “non sanno cosa fare per distruggere questo processo di pace”.