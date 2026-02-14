San Valentino: mezzo milione di coppie festeggeranno in agriturismo

Sono circa mezzo milione le coppie che festeggeranno San Valentino in agriturismo, tra cene e pernottamenti, scegliendo esperienze autentiche a km zero, con iniziative e menu dedicati. A stimarlo sono Coldiretti e Campagna Amica nel giorno della Festa degli innamorati. Le cene a lume di candela con prodotti locali, magari a tema afrodisiaco, sono tra le opzioni più richieste ma sono diverse le proposte originali offerte dalle strutture agrituristiche lungo il territorio nazionale. Tra le iniziative più curiose c’è la pet therapy di coppia proposta dall’azienda Semi del Cuore di Sansepolcro, in Toscana In un contesto naturale, le coppie possono interagire con alpaca, cavalli, pony, oche, galline e adorabili porcellini d’India, attraverso giochi ed esercizi mirati a rafforzare l’intesa e a dissipare lo stress quotidiano, che rischia di limitare i momenti di dialogo autentico. All’Agriturismo Tenuta San Savino delle Rocchette (Calvi dell’Umbria) si cenerà a lume di… camino con musica e giochi. A Viadana, nel Mantovano, l’azienda Tiziano Bellini Wine propone un San Valentino in cantina, con degustazioni assistite.

Anche i mercati contadini di Campagna Amica, da Milano a Roma, celebrano nel week end la festa degli innamorati. Saranno disponibili specialità come formaggi e salumi a forma di cuore, oltre a biscotti e aperitivi.

Accanto al cibo, grandi protagonisti della festa sono fiori e piante che restano il regalo più gettonato per l’occasione, tanto da essere scelta dal 56% degli innamorati, secondo un’indagine on line di Coldiretti, largamente davanti a dolciumi, abbigliamento e gioielli. Dal ranuncolo alla violaciocca, dagli anemoni alle bocche di leone, il San Valentino 2026 vede la rivincita del fiore italiano, con una nuova disponibilità di varietà nazionali che vanno ad arricchire la scelta del bouquet floreale, abbinando sostenibilità e bellezza, secondo Assofloro.

San Valentino rappresenta un momento importante per il settore florovivaistico italiano, un settore importante per l’economia del Paese che ha raggiunto nel 2024 il valore di 3,3 miliardi di euro, grazie al lavoro delle diciannovemila imprese impegnate a produrre su una superficie di 30mila ettari, secondo l’analisi di Coldiretti.