Sant’Agata e l’Etna, oggi Catania celebra la custode del gigante di fuoco

Oggi, 5 febbraio 2026, ricorre l’anniversario della morte di Agata, martirizzata a Catania nel 251 d.C. Sebbene l’evento affondi le radici nella storia del cristianesimo primitivo, per la comunità scientifica e antropologica la figura di Agata rappresenta un caso studio unico di geofolklore: la fusione indissolubile tra identità culturale e gestione simbolica del rischio vulcanico. Il fulcro di questo legame risiede nel leggendario Velo di Sant’Agata. Secondo la tradizione, già un anno dopo il suo martirio, la reliquia fu utilizzata per arrestare una colata lavica che minacciava la città. Da quel momento, Agata è stata codificata non solo come martire, ma come la “custode” capace di mediare il rapporto tra i catanesi e l’Etna ( ‘a Muntagna).

Dal punto di vista della psicologia sociale, il rito agatino agisce come un potente meccanismo di resilienza collettiva. Le processioni e l’invocazione della Santa non sono semplici atti di fede, ma strumenti culturali per esorcizzare la paura della distruzione. In un territorio costantemente plasmato dal magma, il sacro diventa un pilastro della memoria storica, aiutando la popolazione a convivere con l’imprevedibilità del vulcano.