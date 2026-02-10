Scooterista inseguito da un branco di lupi: paura sulla Sp 30 Lungomonte

Ad Agnano, frazione di San Giuliano Terme (Pisa), un uomo è stato inseguito da un branco di lupi mentre viaggiava in scooter sulla Sp 30 Lungomonte. Fortunatamente l’inseguito è riuscito a seminare gli animali, riportando solo un grosso spavento e nessuna ferita. Il cittadino ha quindi segnalato l’episodio al sindaco Matteo Cecchelli, che ha scritto alle autorità territoriali per portare a conoscenza l’accaduto. “Si tratta del primo caso registrato nel nostro comune di inseguimento nei confronti di persone”, si legge nella lettera inviata al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e al presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori. Cecchelli ha chiesto un monitoraggio attento del fenomeno per garantire la sicurezza dei cittadini.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla presenza dei lupi nei centri abitati del pisano e sulla necessità di misure preventive per evitare rischi.