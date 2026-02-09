Scoperte nuove connessioni tra le tempeste invernali dei Grandi Laghi e i pattern climatici globali: lo studio

Circa un anno fa, i ricercatori dell’Università del Michigan hanno scoperto che i cicloni extratropicali, i principali responsabili del clima invernale nella regione dei Grandi Laghi degli USA, si stanno riscaldando e si stanno spostando verso nord. Ciò significa che, al di fuori delle zone settentrionali della regione, i residenti possono aspettarsi inverni mediamente più caldi e umidi. Ora, alcuni di questi stessi ricercatori hanno scavato più a fondo per trovare connessioni più sottili tra i pattern climatici che si verificano in tutto il mondo e i cicloni extratropicali dei Grandi Laghi. Ora che questi collegamenti a lunga distanza, o teleconnessioni, sono stati svelati, comprenderli meglio potrebbe aiutare i meteorologi dei Grandi Laghi a prevedere meglio il tempo durante un dato inverno, ha affermato Abby Hutson, responsabile dello studio.

La ricerca è stata pubblicata sul Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Come i pattern globali modellano le tempeste locali

“Questo ha grandi implicazioni per le previsioni sub-stagionali e stagionali“, ha affermato Hutson, assistente ricercatore presso il Cooperative Institute for Great Lakes Research, o CIGLR. “Questi cicloni della stagione fredda, queste grandi tempeste invernali che colpiscono la regione dei Grandi Laghi, il meteo e la loro attività sono influenzati da ampie interazioni globali, ma forse non nel modo in cui pensiamo“.

Anche se potrebbero non saperlo, la maggior parte delle persone ha già una certa familiarità con quelle che gli scienziati chiamano “teleconnessioni globali”. Il ciclo El Niño-La Niña, noto tecnicamente come El Niño-Oscillazione Meridionale o ENSO, è forse l’esempio più noto di come i processi terrestri che si verificano in un unico luogo possano avere effetti di vasta portata.

Durante El Niño, i venti sull’Oceano Pacifico cambiano in modo da far sì che l’acqua più calda si muova verso la costa occidentale delle Americhe. Durante La Niña, i venti spingono l’acqua calda verso l’Asia.

Sebbene questi cambiamenti si stiano verificando nel Pacifico, i loro impatti si fanno sentire in tutti i continenti, compresa la regione dei Grandi Laghi. “Durante un evento La Niña, ci aspettiamo che la regione dei Grandi Laghi sia più fredda e umida, mentre durante l’inverno, durante un El Niño, il pattern è più caldo e secco“, ha affermato Hutson.

Cosa ha scoperto lo studio sulle teleconnessioni

Nel suo studio, il team ha esaminato come ENSO e altre cinque teleconnessioni abbiano influenzato i cicloni extratropicali che hanno attraversato i Grandi Laghi tra il 1959 e il 2023. Il team ha scoperto che, sebbene le teleconnessioni non abbiano avuto un impatto significativo sul numero di cicloni nella regione dei Grandi Laghi, potrebbero influenzare altri fattori, tra cui la temperatura e il contenuto d’acqua dell’aria di un ciclone, ha affermato Sydnie Hansen, che ha contribuito a guidare lo studio come borsista CIGLR estiva 2024.

Questo è stato particolarmente vero per tre delle teleconnessioni studiate. È interessante notare che nessuna di queste era la ben nota ENSO. Gli impatti più forti sono stati associati alla North Pacific Gyre Oscillation, al Pacific North American Pattern e all’Arctic Oscillation, abbreviati rispettivamente in NPGO, PNA e AO.

Come esempio di come questi impatti possano influenzare le previsioni, Hansen ha descritto in dettaglio cosa accade durante un’oscillazione, o fase, del ciclo PNA. “Con la PNA in fase negativa, osserviamo temperature più elevate nelle tempeste, vediamo più umidità immessa nel sistema e osserviamo un aumento localizzato delle precipitazioni”, ha affermato Hansen. “Ma ciò che è davvero interessante è che la maggior parte delle teleconnessioni che abbiamo studiato ha una relazione dinamica e mutevole con i cicloni extratropicali con il passare del tempo. Ciò significa che potremmo osservare una differenza più pronunciata nel comportamento delle tempeste tra, ad esempio, le fasi positive e negative dell’ENSO in futuro“.

Oltre a studiare questi cambiamenti nel tempo, ci sono più teleconnessioni e più caratteristiche dei cicloni extratropicali che i ricercatori possono studiare per migliorare ulteriormente la nostra comprensione di queste connessioni, ha affermato Hutson.