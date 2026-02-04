Scossa di terremoto al confine Grecia-Albania | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto si è verificata al confine tra Grecia e Albania alle 19:50 di oggi, mercoledì 4 febbraio. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 4, con epicentro appena dentro il territorio albanese, nei pressi della città di Corizza, poco a sud di Tirana, ad una profondità di 10km. Non sono noti al momento danni a persone o cose.