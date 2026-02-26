Scossa di terremoto alle Canarie: epicentro tra Tenerife e Gran Canaria

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 della scala Richter ha colpito oggi l’arcipelago delle Canarie ed è stata ampiamente avvertita dalla popolazione delle isole di Tenerife e Gran Canaria. Il sisma è stato registrato alle 12:26 dalla rete sismica delle Canarie (Involcan), con epicentro in mare tra le due isole. Le autorità precisano che l’evento non è collegato all’attività sismica registrata nelle ultime settimane nell’area del Teide, il vulcano di Tenerife e la vetta più alta della Spagna. Al momento, non si segnalano danni a persone o cose.