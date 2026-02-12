Sei mondi del Sistema Solare in parata, ecco come vederli dopo il tramonto

Il cielo notturno torna a regalarci uno degli spettacoli astronomici più affascinanti e poetici: una parata planetaria che vede protagonisti 6 pianeti del Sistema Solare visibili contemporaneamente. Dopo l’evento dell’estate scorsa, osservabile soltanto prima dell’alba e quindi meno comodo per molti appassionati dell’emisfero settentrionale, questa volta la coreografia cosmica sembra aver scelto orari decisamente più favorevoli. Nelle settimane attuali, infatti, condizioni meteorologiche permettendo, i pianeti si lasciano ammirare subito dopo il tramonto, offrendo uno scenario celeste di rara bellezza.

Un allineamento spettacolare tra luce e oscurità

Guardando il cielo da Ovest verso Est, subito dopo il calare del Sole, si può osservare innanzitutto Venere, brillante e affascinante, seguita da Mercurio. Al momento Venere appare ancora piuttosto vicino al Sole, ma col passare dei giorni guadagnerà progressivamente altezza nel cielo serale, rendendosi sempre più evidente.

Poco distante dalla nostra stella si trovano anche Saturno, visibile a occhio nudo, e Nettuno, che invece richiede l’uso di un telescopio per essere individuato. Proseguendo lungo la volta celeste si incontra Urano, osservabile con strumenti ottici (o in condizioni di cielo particolarmente buio e limpido talvolta percepibile anche senza ausili tecnologici) nella costellazione del Toro.

A dominare la scena è infine Giove, che brilla intensamente tra le stelle dei Gemelli. Riconoscerlo è semplice: apparirà come il punto più luminoso tra quelli visibili nel cielo serale. Assente dalla parata, invece, è Marte, attualmente posizionato dall’altra parte del Sole. Il Pianeta Rosso sorge insieme alla nostra stella, rendendo impossibile la sua osservazione nelle ore notturne.

Quando l’ordine cosmico crea uno spettacolo

Le parate planetarie sono fenomeni che nascono dalla struttura stessa del Sistema Solare. I pianeti orbitano attorno al Sole lungo traiettorie che si trovano più o meno sullo stesso piano, chiamato eclittica. A seconda delle loro posizioni relative e di quella della Terra, può accadere che diversi pianeti si dispongano apparentemente lungo la stessa regione del cielo, creando suggestivi allineamenti visivi.

L’evento è già in corso e può essere osservato praticamente ogni sera, ma si può segnalare una data particolarmente interessante: il 7 marzo. In quell’occasione Venere, Saturno e Nettuno saranno in congiunzione, apparendo estremamente vicini tra loro nel cielo occidentale. Un’occasione preziosa per appassionati e curiosi, anche perché distinguere i pianeti dalle stelle è relativamente semplice: a differenza di queste ultime, i pianeti brillano con luce stabile e non scintillano.

Uno sguardo al futuro del cielo

Chi sogna una parata ancora più completa dovrà armarsi di pazienza. Per osservare tutti e 7 i pianeti del Sistema Solare visibili dalla Terra bisognerà attendere l’inizio del 2034. In quell’occasione Venere e Mercurio saranno vicini al Sole, mentre Giove, Marte e Nettuno formeranno un gruppo ravvicinato, seguiti da Urano e Saturno.

Un altro evento degno di nota è previsto nel 2040, quando tra agosto e settembre i 5 pianeti visibili a occhio nudo si troveranno eccezionalmente vicini tra loro, offrendo uno scenario celeste di grande impatto.

La meraviglia della meccanica celeste

Osservare una parata planetaria significa assistere a una coreografia cosmica che dura da miliardi di anni, governata esclusivamente dalle leggi della gravità e del moto orbitale. È un promemoria silenzioso ma potente della straordinaria armonia che regola il nostro Sistema Solare. Basta alzare lo sguardo dopo il tramonto, allontanarsi dalle luci artificiali e lasciare che il cielo racconti la sua storia.