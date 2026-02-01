Si sente male in casa e frana blocca la strada: raggiunta a piedi dal Soccorso Alpino

Gli uomini della stazione Rocca di Badolo del Saer-Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna sono intervenuti a Castel del Rio, nel Bolognese, per soccorrere una donna che aveva accusato un malessere nella frazione di Valsalva, raggiungibile solo a piedi a causa di una frana che ha bloccato la circolazione lungo la strada Panoramica. La strada risultava completamente impraticabile, non percorribile neppure dai mezzi fuoristrada: i tecnici, attivati dalla Centrale Operativa del 118, hanno così raggiunto l’abitazione a piedi superando il tratto interrotto dallo smottamento del terreno. All’arrivo le condizioni della donna erano in miglioramento: la paziente è stata accompagnata in sicurezza fino all’ambulanza, che l’ha trasferita in ospedale per i controlli necessari.